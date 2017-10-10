Новости версия для печати 14 октября в Сочи и Москве дадут старт Всемирному фестивалю молодежи и студентов Уже сегодня поздно ночью орловские студенты отправятся за впечатлениями.



Они точно будут, ведь в Сочи приедет активная молодежь из 150 стран мира! Это 30 тысяч человек. И делегация Орловщины далеко не маленькая - более 100 человек.



Подробности в вечернем выпуске «



Сегодня в Орле открылась фотовыставка, посвященная фестивалю. Наш корреспондент Анна Вайсергисер уже увидела работы молодых фотографов и расскажет, почему студенты так хотят отправиться на фестиваль в Сочи.Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Орловское Информбюро

10 октября 2017 года







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