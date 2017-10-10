14 октября в Сочи и Москве дадут старт Всемирному фестивалю молодежи и студентов

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вторник
10.10.2017
19:57:37
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14 октября в Сочи и Москве дадут старт Всемирному фестивалю молодежи и студентовУже сегодня поздно ночью орловские студенты отправятся за впечатлениями.
Они точно будут, ведь в Сочи приедет активная молодежь из 150 стран мира! Это 30 тысяч человек. И делегация Орловщины далеко не маленькая - более 100 человек.
Сегодня в Орле открылась фотовыставка, посвященная фестивалю. Наш корреспондент Анна Вайсергисер уже увидела работы молодых фотографов и расскажет, почему студенты так хотят отправиться на фестиваль в Сочи.
Подробности в вечернем выпуске «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
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