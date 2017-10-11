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В Орловской области обсудили вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений

Первое заседание совета по межнациональным отношениям накануне провёл глава региона Андрей Клычков. На встречу были приглашены руководители общественных и религиозных организаций, представители региональных диаспор, правоохранительных органов и государственных структур.

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков призвал использовать существующие общественные площадки для противодействия проявлениям ксенофобии и экстремизма, регулирования вопросов, возникающих в ходе трудовой миграции населения.
«В Орле учится молодежь, представляющая 60 стран мира. Тенденцию по установлению диалога между студентами из разных государств нужно сохранять и поддерживать, - отметил Андрей Клычков. – Мы будем двигаться в данном направлении, а также привлекать общественность для ведения информационно-просветительской работы и культурного обмена».
В настояшее время в Орловской области обучается более 2,5 тыс. студентов из иностранных государств. Только в этом году на первый курс университетов и институтов принято более 900 человек. В ОГУ им. Тургенева действует Центр разрешения конфликтов, в институте культуры работает кабинет кросс-культуры. Орловские общественные организации национальных меньшинств реализуют адаптационные программы и ведут общественную работу в учреждениях образования и культуры.



Антон Киселёв
11 октября 2017 года

 


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