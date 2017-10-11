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В мэрии Орла обсудили итоги работы ТОС Советского района

В этом году в Советском районе удалось построить заездной карман к школе №36, установить новый остановочный павильон на Наугорском шоссе. До конца года на Ягодном переулке появится пешеходный переход. По инициативе уличкомов, до конца года, будут оборудованы две контейнерные площадки в частном секторе.

Кроме того, только в одном Советском районе Орла с начала года появились 25 советов многоквартирных домов. Их цель – помогать управляющей компании, учитывая интересы и потребности жителей.