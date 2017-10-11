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В течение двух дней экипажи ДПС были приближены к орловским школам и детским садам

В целом инспекторы отмечают укрепление водительской дисциплины. Большинство автомобилистов при перевозке детей используют штатные удерживающие устройства. Однако не обошлось и без нарушений.

Как сообщила нам инспектор по пропаганде ОБ ДПС Татьяна Дубровская, с начала года в Орле было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых дети находились в автомобилях в качестве пассажиров. Те дети, которые находились в детском удерживающем устройстве, получили меньшие травмы. Провоз ребенка без специального удерживающего устройства составляет 3 тысячи рублей, что аналогично сумме самого детского кресла.

Всего по итогам рейдовых мероприятий за отсутствие детских удерживающих устройств к административной ответственности только в Орле привлечены 8 водителей. В ГИБДД предупреждают: контроль за перевозками детей будет вестись и вне рамок специальных профилактических мероприятий.