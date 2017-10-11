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В городском Совете обсудили программу «Формирование современной городской среды на территории Орла» в 2018 году

Говорили о том, что дворы, куда зайдет для ремонта территорий тяжелая техника, выберут с перспективой на два года.

Как отметил заместитель председателя городского Совета Владимир Негин, жители многих орловских многоэтажек проявляют инициативу и уже провели собрания собственников по вопросу вступления в программу. В администрации города имеется более двадцати протоколов таких собраний.
 
Те, кто планирует войти в эту программу, должны провести собрания собственников. Во многих домах так уже сделали. Собрания пройдут и на этой неделе. Многие горожане обратились по этому вопросу к своим депутатам. 
 
Было отмечено, что в этом году был получен первый опыт в реализации программы. Ошибки и критику горожан обещают учесть в будущем. Как отметил мэр Орла Василий Новиков: «Лучше взять меньше дворов, но сделать по-человечески».



Татьяна Напольских
11 октября 2017 года

 


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