Новости версия для печати Найти пути эффективного сотрудничества, чтобы принимать совместные решения на благо жителей Орловщины С таким настроем встретились новый руководитель исполнительной власти региона и представители фракции «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» в Орловском областном Совете народных депутатов созыва 2016-2021 годов.



Обсуждали механизмы совершенствования господдержки экономики и социальной сферы. Проблемы, с которыми орловчане обращаются к народным избранникам. Андрей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов: «Приходить к консенсусу, к единственно правильному решению, к общему знаменателю, чтобы наши законопроекты работали исключительно на благо жителей Орловской области». В свою очередь Андрей Клычков пообещал, что общение с парламентариями будет не периодическим, а постоянным. Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Готовы сформировать план дальнейших контактов. Выделить один день в месяц для того, чтобы каждый депутат мог по возникающим текущим вопросам зайти и просто в оперативном порядке решить. Это касается и вопросов избирателей, деятельности регионального парламента и проблематике районов. В целом определить формат постоянного взаимодействия, когда можно собираться фракциями вместе и по отдельности, для того, чтобы решать наши вопросы».





Татьяна Напольских

11 октября 2017 года







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