Количество заболевших растет

Врачи вновь говорят, что вакцинация является эффективным способом профилактики гриппа. Вакцина не защитит на сто процентов, но заболевание протекает легче и без серьезных осложнений. В той вакцине, что пришла в регион, есть все актуальные штаммы, которые, как предполагают, будут циркулировать этой зимой.

Сейчас привито против гриппа более 156 тысяч человек. Это каждый пятый орловчанин. За последнюю неделю прививки сделали более 16 тысяч жителей Орловщины, в том числе около 6 тысяч детей.

За первую неделю октября зарегистрировано 4380 случаев заболевания. Это на 70% выше уровня прошлой недели. В Орле среди подростков и взрослых отмечается небольшое превышение эпидемических порогов.