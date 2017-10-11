Новости версия для печати В этом году из Орловской области выдворено 108 нелегальных мигрантов Сейчас в Центре временного содержания иностранных граждан УФМС России по Орловской области находятся 32 человека, подлежащих принудительному выдворению за пределы России.



Они ожидают решения судов и также будут отправлены к себе на Родину. Как сообщают судебные приставы, основными нарушителями режима пребывания на территории Российской Федерации являются граждане Украины, Узбекистана и Таджикистана.





Татьяна Напольских

11 октября 2017 года







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