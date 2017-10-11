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За минувшие сутки на дорогах Орловской области произошло 22 ДТП

Подробности происшествий нам сообщила старший инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина.

В Ливнах, водитель, управляя мотоциклом Сузуки, двигаясь по улице Орловская, при выполнении обгона совершил столкновение с автомобилем ГАЗ, который осуществлял поворот налево вне перекрёстка. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

10 октября в 18:10 водитель 1969 г.р., управляя автомобилем Рено, двигался по автодороге Орёл-Тамбов. На 54 километре допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Мерседес. В результате ДТП водитель автомобиля Рено и пассажир – мужчина 1972 г.р. от полученных телесных повреждений погибли на месте.