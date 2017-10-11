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среда
11.10.2017
22:43:16
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Водитель большегруза признан виновным в "нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека"Орловский областной суд оставил без изменения приговор Советского районного суда.
Как сообщила старший помощник прокурора Орловской области Елена Сёмина, 21 августа 2016 года, мужчина, управляя автомобилем КАМАЗ, осуществлял движение по ул. Октябрьской города Орла. Нарушая Правила дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами сроком на 2 года.
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