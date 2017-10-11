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Общественный контроль необходим во время ремонта орловских дворов

Сегодня, вместе с активистами, руководители города приняли участие в приёмке выполненных работ.

Александр Муромский и Василий Новиков проехали по трем адресам. И вместе с активными местными жителями оценили качество ремонта дворовых территорий. 
 
Во дворе по ул. Бурова отремонтирована проезжая часть и тротуары. Нанесена разметка и появились искусственные неровности. Это уже по просьбе жителей, так как двор сквозной для автодвижения. Появились новые лавки и урны. Над подъездами светодиодное освещение. Лабораторные испытания проб асфальта показали соответствие нормам. 
 
Не было претензий и по улице Игнатова. А вот на Цветаева, у проверяющих возникли вопросы по качеству асфальта на отмостке дома. Акт приемки выполненных работ будет подписан только после устранения недостатка.
 
По информации начальника Управления коммунальным хозяйством Орла, на сегодня из 77 дворовых территорий 45 заасфальтированы, на остальных ведутся работы.

 



Татьяна Напольских
11 октября 2017 года

 


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