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Жительнице Краснозоренского района пришлось привлекать прокуратуру, чтобы восстановить справедливость

Отказ чиновники собеса мотивировали тем, что заявительница трудилась в детском садике при колхозе, а, стало быть, к системе образования отношения не имела.

Елена Семина, старший помощник прокурора области: «В ходе проверки был выявлен факт незаконного отказа предоставить пенсионеру, педагогическому работнику, проживающему в сельской местности, компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском об обязании филиала по Краснозоренскому району Орловского Центра социальной защиты населения, признать право заявительницы на предоставление компенсации расходов по оплате ЖКХ. Суд требования прокуратуры удовлетворил».