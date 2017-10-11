Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
11.10.2017
22:42:51
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Врио губернатора Орловской области встретился с членами Общественной палаты

Говорили о создании института общественной оценки инвестиционных проектов, функционировании территориального общественного самоуправления. Организации доступной среды в регионе, роли орловского писателя в воспитании подрастающего поколения.

Андрей Клычков решил сразу выстроить понятную схему взаимоотношений. 
Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Нам предстоит тяжелая работа, исходя из экономического положения области, и из того  бюджета, который есть. Без опоры жителей нам не удастся ничего сделать. Наша совместная задача – выстроить конструктивное взаимодействие, чтобы иметь возможность принимать ответственные решения, которые в дальнейшем должны быть успешно реализованы».
Рассказали о многих наболевших проблемах, одна из них отсутствие в Орле хосписа. Вторая, это инвестиционные проекты. О них больше должны знать простые граждане. Также, дать больше возможностей для участия орловского бизнеса в реализации инвестиционных проектов
Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Мы должны создавать равные условия для всех. Но инвестиции, инвестициям рознь. Нужно закладывать такие условия, чтобы инвестиции были основой развития, а не разрушения системы экономических и общественных взаимоотношений».
Затронули и наболевшую тему доступной среды. Нередко она реализуется в Орле после вмешательства прокуратуры. По-прежнему людям с ограниченными возможностями сложно передвигаться по городу в реальных условиях. Общественники отметили, что здесь нужна законодательная база.
Николай Столяров, член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни Общественной палаты Орловской области, председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов»: «Те капитальные вложения и усилия, которые мы проводим для организации доступной среды, не эффективны. Нужен закон о доступности, а ответственность за контроль переложить с прокуратуры на органы власти».
Это совещание Андрей Клычков обозначил, как первый шаг в цепочке взаимодействия с членами Общественной палаты и теми, кто за ними стоит.





Анна Вайсергисер
11 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта