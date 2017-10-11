Новости версия для печати Врио губернатора Орловской области встретился с членами Общественной палаты Говорили о создании института общественной оценки инвестиционных проектов, функционировании территориального общественного самоуправления. Организации доступной среды в регионе, роли орловского писателя в воспитании подрастающего поколения.



Андрей Клычков решил сразу выстроить понятную схему взаимоотношений. Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Нам предстоит тяжелая работа, исходя из экономического положения области, и из того бюджета, который есть. Без опоры жителей нам не удастся ничего сделать. Наша совместная задача – выстроить конструктивное взаимодействие, чтобы иметь возможность принимать ответственные решения, которые в дальнейшем должны быть успешно реализованы». Рассказали о многих наболевших проблемах, одна из них отсутствие в Орле хосписа. Вторая, это инвестиционные проекты. О них больше должны знать простые граждане. Также, дать больше возможностей для участия орловского бизнеса в реализации инвестиционных проектов Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Мы должны создавать равные условия для всех. Но инвестиции, инвестициям рознь. Нужно закладывать такие условия, чтобы инвестиции были основой развития, а не разрушения системы экономических и общественных взаимоотношений». Затронули и наболевшую тему доступной среды. Нередко она реализуется в Орле после вмешательства прокуратуры. По-прежнему людям с ограниченными возможностями сложно передвигаться по городу в реальных условиях. Общественники отметили, что здесь нужна законодательная база. Николай Столяров, член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни Общественной палаты Орловской области, председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов»: «Те капитальные вложения и усилия, которые мы проводим для организации доступной среды, не эффективны. Нужен закон о доступности, а ответственность за контроль переложить с прокуратуры на органы власти». Это совещание Андрей Клычков обозначил, как первый шаг в цепочке взаимодействия с членами Общественной палаты и теми, кто за ними стоит.









Анна Вайсергисер

11 октября 2017 года







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