Новости версия для печати

В Орле правоохранителям удалось предотвратить ограбление банка

Как сообщила нам начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области Карина Тхаржевская, преступление произошло 10 октября около 13 часов дня. В отделение одного из банков, расположенных в Северном районе Орла, зашел неизвестный мужчина. У него в руках находился пневматический пистолет. Неизвестный, угрожая пистолетом, стал требовать у работников учреждения деньги. В это время сотрудники нажали на тревожную кнопку.

На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники частного охранного предприятия, которые задержали злоумышленника. Также по адресу прибыли сотрудники ДПС и отдела полиции № 3 (по Северному району). Полицейские изъяли у мужчины пневматический пистолет, с помощью которого он угрожал работникам банка.

Налетчик, 41-летний, ранее судимый житель Тульской области, задержан. Возбуждено уголовное дело. Полицейское следствие будет настаивать, чтобы подозреваемого заключили под стражу.