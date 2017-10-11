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Детский нейрохирург Евгений Старов стал лауреатом Всероссийской премии «Первые лица»

Евгений Старов номинировался на премию «Первые лица» уже во второй раз, и снова победил. Два года назад жюри оценило его метод малотравматичной эндоскопической хирургии головного мозга.

Нашему корреспонденту Елене Литинской доктора рассказали о том, какую операцию оценили так высоко в этот раз.

Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».