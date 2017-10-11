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среда
11.10.2017
22:42:46
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Детский нейрохирург Евгений Старов стал лауреатом Всероссийской премии «Первые лица»Этот конкурс проходил в четвертый раз в рамках Московского конгресса неонатологов.
Евгений Старов номинировался на премию «Первые лица» уже во второй раз, и снова победил. Два года назад жюри оценило его метод малотравматичной эндоскопической хирургии головного мозга.
Нашему корреспонденту Елене Литинской доктора рассказали о том, какую операцию оценили так высоко в этот раз.
Подробности в вечернем выпуске «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
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