Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Почувствовал себя грабителем банка всего несколько минут. А миллионером стать не успел вовсе. - Сделают выводы. В Орле обещали учесть все проблемы дворового ремонта. - Из первых уст. Глава региона Андрей Клычков встретился с общественниками. - Обошел и столичных корифеев. Детский нейрохирург Евгений Старов стал лауреатом Всероссийской премии «Первые лица».

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Вести-Орёл

11 октября 2017 года







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