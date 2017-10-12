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четверг
12.10.2017
8:38:51
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Сегодня Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков посетит завод «Северстальметиз»Там состоится координационный совет по промышленности.
В повестке заседания несколько тем. Взаимодействие промышленных предприятий с энергосберегающими компаниями, сотрудничество с ВУЗами, перспективы развития метизного производства в регионе, реализация проекта индустриального парка «Орел».
А начнется встреча с торжественной части, на которой состоится вручение наград победителям конкурса «Новатор года 2016».
Мария Семак
12 октября 2017 года
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