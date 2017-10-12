Новости версия для печати Сколько потребителей обратились в Роспотребнадзор в текущем году и с какими вопросами? Сегодня с 11:00 до 13:00 в ведомстве проведут обзор и проанализируют статистику.



На публичные слушания приглашаются представители предпринимательского сообщества, правозащитных и контролирующих органов, органов региональной и муниципальной власти, общественных организаций. Если у вас есть вопросы, предложения или замечания к специалистам Роспотребнадзора, вы можете задать их на общественных слушаниях.





Мария Семак

12 октября 2017 года







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