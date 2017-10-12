Культурно-досуговый центр «Металлург» приглашает на открытие творческого сезона

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четверг
12.10.2017
16:53:17
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Культурно-досуговый центр «Металлург» приглашает на открытие творческого сезонаПраздничная программа начнется с торжественной службы – при доме культуры открыли часовню и сегодня состоится ее освящение.
Затем гостей ждет отчет о работе «Металлурга», горожанам расскажут и продемонстрируют, что обновилось на территории центра и в самом здании, какие новые секции открылись, какие мероприятия запланированы на год вперед.
В 19 часов начнется концерт, на котором выступят все творческие коллективы «Металлурга».
Вход свободный. Приглашаются все желающие.
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