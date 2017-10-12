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четверг
12.10.2017
8:38:49
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Сегодня Орел присоединится к «Всероссийскому экономическому диктанту»В 10 часов масштабная контрольная работа стартует в ОГУ им. И.С. Тургенева.
Участие в диктанте примут горожане самых разных возрастов, начиная от учеников 9-х классов.
Тема диктанта – «Сильная экономика - процветающая Россия». Задание предлагается в трех вариантах, для разного возраста. Тест содержит вопросы по основам экономики и управления. Так же предполагается решение задач.
Проводится диктант с целью проверить уровень знания среди населения и использовать данные, для разработки новых методик преподавания в этой сфере.
Итоги диктанта подведут 25 октября.
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