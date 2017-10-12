Новости версия для печати

Сегодня Орел присоединится к «Всероссийскому экономическому диктанту»

Участие в диктанте примут горожане самых разных возрастов, начиная от учеников 9-х классов.

Тема диктанта – «Сильная экономика - процветающая Россия». Задание предлагается в трех вариантах, для разного возраста. Тест содержит вопросы по основам экономики и управления. Так же предполагается решение задач.

Проводится диктант с целью проверить уровень знания среди населения и использовать данные, для разработки новых методик преподавания в этой сфере.

Итоги диктанта подведут 25 октября.