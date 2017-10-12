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В одном из сёл Орловского района объявлен «сухой закон»

На одном конце села тоненькая водяная струйка, на другом и вовсе сухие краны.

Условно, село Ломовец разделяется на Верхний и Нижний. По законам физики, то небольшое количество воды, которое способно выдать гидротехническое сооружение, идет в Нижний Ломовец. Там мы и обнаружили ее мокрые следы. Неподалеку нашли место, где вода буквально бьет ключом.

Звонки в администрацию поселения и района результатов не дали. Жители села пошли напрямую в кабинет первого заместителя главы Орловского района. Там уже были в курсе проблемы и даже начали принимать меры.

Как заверил первый заместитель главы Орловского района Николай Головко, на следующей неделе проблема с водой будет решена, башню отремонтируют и установят новую колонку. А до этого времени наладят подвоз качественной питьевой воды.