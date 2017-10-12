За 9 месяцев этого года сотрудники орловского Роспотребнадзора приняли участие в 74 судебных заседаниях по искам потребителей

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четверг
12.10.2017
16:52:58
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За 9 месяцев этого года сотрудники орловского Роспотребнадзора приняли участие в 74 судебных заседаниях по искам потребителейПо 71 из них суды вынесли решения в пользу потребителей.
Общая сумма, взысканная в пользу потребителей, составила больше 800 тыс. рублей.
Наибольшее количество заключений было связано с покупкой некачественных товаров: бытовой техники, мебели, одежды.
20% - это услуги: бытовые, финансовые, туристические, услуги связи.
Как сообщили в ведомстве, консультацию и помощь можно получить в рабочие дни в отделе защиты прав потребителей или в Общественной приемной.
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