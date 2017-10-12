Новости версия для печати За 9 месяцев этого года сотрудники орловского Роспотребнадзора приняли участие в 74 судебных заседаниях по искам потребителей По 71 из них суды вынесли решения в пользу потребителей.



Общая сумма, взысканная в пользу потребителей, составила больше 800 тыс. рублей. Наибольшее количество заключений было связано с покупкой некачественных товаров: бытовой техники, мебели, одежды. 20% - это услуги: бытовые, финансовые, туристические, услуги связи. Как сообщили в ведомстве, консультацию и помощь можно получить в рабочие дни в отделе защиты прав потребителей или в Общественной приемной.





Татьяна Напольских

12 октября 2017 года







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