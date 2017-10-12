Орловский районный суд вынес обвинительные приговоры участникам криминальной нефтеврезки

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четверг
12.10.2017
16:53:13
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Орловский районный суд вынес обвинительные приговоры участникам криминальной нефтеврезкиХищение дизельного топлива при помощи кустарно выполненного отвода было налажено пятью членами организованной преступной группировки.
Как сообщила нам старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина, в суде было установлено, что в период с марта по август 2015 года они похитили около 39 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепровода «Куйбышев-Брянск». Сумма ущерба составила более 1 млн. 200 тыс. рублей. По приговору суда, всем членам ОПГ назначено наказание в виде длительных сроков лишения свободы со штрафом.
Материальный ущерб от действий преступников, потерпевшей стороне предстоит взыскать в порядке гражданского судопроизводства.
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