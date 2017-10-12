Новости версия для печати Орловский районный суд вынес обвинительные приговоры участникам криминальной нефтеврезки Хищение дизельного топлива при помощи кустарно выполненного отвода было налажено пятью членами организованной преступной группировки.



Как сообщила нам старший помощник прокурора Орловской области Елена Семина, в суде было установлено, что в период с марта по август 2015 года они похитили около 39 тонн дизельного топлива из магистрального нефтепровода «Куйбышев-Брянск». Сумма ущерба составила более 1 млн. 200 тыс. рублей. По приговору суда, всем членам ОПГ назначено наказание в виде длительных сроков лишения свободы со штрафом. Материальный ущерб от действий преступников, потерпевшей стороне предстоит взыскать в порядке гражданского судопроизводства.





Иван Суверин

12 октября 2017 года







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