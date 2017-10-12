В Покровском районе перезахоронят останки 116 бойцов Красной Армии

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четверг
12.10.2017
16:53:04
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В Покровском районе перезахоронят останки 116 бойцов Красной АрмииИмена 107 поисковикам удалось установить.
В этом им помогли сохранившиеся документы полевого передвижного госпиталя. Среди павших – старший лейтенант Иван Морозов. Он командовал батареей артиллерийского полка, отражал атаки фашистов около Змиевки, отличился во время Курской битвы. А последний бой принял на Покровской земле. Посмертно удостоен звания Героя Советского союза, награжден орденами Ленина и Красной Звезды. Навечно зачислен в списки личного состава воинской части.
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