Новости версия для печати Орловская полиция разыскивает очевидцев ДТП На трассе Орел-Калуга между населенными пунктами Жилино и Плещеево примерно в 21 час 10 минут водитель автомобиля MITSUBISHI L 200 госномер У 415 СТ 57RUS, двигаясь в сторону Орла, допустил столкновение с гужевой повозкой, ехавшей впереди попутно. В результате ДТП водитель гужевой повозки погиб, а его пассажир был госпитализирован.



У водителя иномарки в ходе освидетельствования было установлено состояние опьянения. Всех, кому известны обстоятельства ДТП, просят позвонить по телефонам: 40-03-59 или 02. Конфиденциальность гарантирована.





Иван Суверин

12 октября 2017 года







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