Орловская полиция разыскивает очевидцев ДТП

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четверг
12.10.2017
16:53:09
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Орловская полиция разыскивает очевидцев ДТПНа трассе Орел-Калуга между населенными пунктами Жилино и Плещеево примерно в 21 час 10 минут водитель автомобиля MITSUBISHI L 200 госномер У 415 СТ 57RUS, двигаясь в сторону Орла, допустил столкновение с гужевой повозкой, ехавшей впереди попутно. В результате ДТП водитель гужевой повозки погиб, а его пассажир был госпитализирован.
У водителя иномарки в ходе освидетельствования было установлено состояние опьянения.
Всех, кому известны обстоятельства ДТП, просят позвонить по телефонам: 40-03-59 или 02. Конфиденциальность гарантирована.
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