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четверг
12.10.2017
16:53:19
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Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков внес изменения в Указ о памятном знаке «Населенный пункт воинской доблести»Внешний вид стелы не изменится. Но металлический каркас будут облицовывать гранитными плитами. Как и бетонный постамент. А лавровую ветвь и звезду будут изготавливать из композитного материала.
Эти стелы будут установлены в населенных пунктах воинской доблести Орловской области.
Напомним, сейчас это почетное звание носят город Ливны, поселок Верховье и сёла Тросна, Протасово, Кривцово, Борилово, Вяжи и Алексеевка.
Указ Губернатора Орловской области «О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 12 мая 2017 года № 191 «О памятном знаке «Населенный пункт воинской доблести» № 482 от 10.10.2017 опубликован на портале Орловской области.
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