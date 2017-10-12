Новости версия для печати Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков внес изменения в Указ о памятном знаке «Населенный пункт воинской доблести» Внешний вид стелы не изменится. Но металлический каркас будут облицовывать гранитными плитами. Как и бетонный постамент. А лавровую ветвь и звезду будут изготавливать из композитного материала.



Эти стелы будут установлены в населенных пунктах воинской доблести Орловской области. Напомним, сейчас это почетное звание носят город Ливны, поселок Верховье и сёла Тросна, Протасово, Кривцово, Борилово, Вяжи и Алексеевка. Указ Губернатора Орловской области «О внесении изменения в указ Губернатора Орловской области от 12 мая 2017 года № 191 «О памятном знаке «Населенный пункт воинской доблести» № 482 от 10.10.2017 опубликован на портале Орловской области.





Татьяна Напольских

12 октября 2017 года







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