Новости версия для печати У орловской «Спецавтобазы» новый директор На должность директора МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» назначен Павел Плахов.



Павел Плахов прошел путь от водителя до менеджера по транспорту, был руководителем в коммерческих организациях. С 2015 года - советник главы администрации Орла, курировал сферу городского хозяйства.





Татьяна Напольских

12 октября 2017 года







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