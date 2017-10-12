Новости версия для печати 290 миллионов рублей выплатил орловцам Соцстрах в рамках проекта «Прямые выплаты» 140 млн. из них, это выплаты по больничным листам.





«Всего за первых три месяца реализации проекта на выплату пособий ушло более 290 миллионов рублей. Большая часть из этих средств, около 140 миллионов рублей, была направлена на перечисление пособий по временной нетрудоспособности. Сумма выплат ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет составила порядка 75 миллионов рублей, а пособий по беременности и родам - порядка 65 миллионов рублей», - рассказал управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.











Пилотный проект «Прямые выплаты» на Орловщине стартовал 1 июля. Согласно ему, рассчитывают выплаты работающим гражданам не в бухгалтериях предприятий, а в региональном Фонде социального страхования.





Татьяна Напольских

12 октября 2017 года







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