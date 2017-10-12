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Как живут райцентры Орловщины надо узнавать на местах

С этой целью региональный парламент провел целый день в Новодеревеньковском районе. Депутатов интересовали в первую очередь социальные объекты. Но говорили и о бюджете, о сфере ЖКХ, аграрных вопросах. 8 тематических площадок работали одновременно.

Председателю облсовета показывают отремонтированный центр культуры. По партийному проекту. Затем детский сад в Хомутово. Его модернизация обошлась в 14 млн рублей, и это уже региональная программа. Построить город мечты, собрать пазл или решить математические задачки – не проблема. Интерактивное оборудование, новая мебель. 170 мальчишек и девчонок теперь занимаются в оснащенных всем необходимым игровых комнатах. Есть и особая гордость детского сада – сенсорная комната. Она оборудована за счет спонсоров. 
 
О бюджете уже в масштабе всего района говорили в районной администрации, на одной из 8-ми площадок выездного заседания регионального парламента. Новодеревеньковский район ставят в пример – долгов нет ни по зарплате, ни по ресурсам.
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета: «Сформирован профицитный бюджет. 246 млн. доходной части и 243 млн. расходной. Мы этот опыт будем рекомендовать другим районам, особенно, где есть задолженности и проблемы. Прежде всего менеджмента». 
О своих проблемах говорят и местные медики. Сегодня центральная районная больница это стационар на 33 койки. Есть детское отделение, терапия и хирургия. Хирург Тимур Мусатаев признается, что оборудования хватает только на одну плановую лапароскопическую операцию. Об экстренных вмешательствах говорить пока не приходится. Подключить депутатов и закрыть текущие проблемы – таков вердикт гостей. 
 
Такие встречи областного парламента проходят уже 6 лет. Практика показывает: проблемы, о которых говорят на местах, в рамках таких визитов, удается решить более оперативно. Так, уже в ближайшее время может решиться вопрос с ремонтом спортзала в детском саду. 





Надежда Невматулина
12 октября 2017 года

 


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