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В Орле обнаружено сразу несколько очагов амброзии

Это карантинное растение. Оно может вызывать серьезные заболевания, особенно у детей.

В Орле сразу несколько улиц подверглись нападению амброзии трехраздельной. Растение является сильным аллергеном. В период цветения ее пыльца разноситься на десятки километров. Попадая вместе с воздухом в область носоглотки она начинает прорастать в благоприятной среде и вызывать самые разные аллергии вплоть до бронхиальной астмы. 
 
Как сообщила старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Галина Клиндухова, выявлено два очага карантинного сорняка - амброзии трехраздельной. Семена растений отобраны для передачи в референтный центр для экспертизы.
 
Сорняк обнаружен на пересечении двух улиц, Комсомольской и МОПРа. Трехраздельная амброзия уже давно отцвела и теперь сбрасывает семена. А их не мало. Одно растение может дать жизнь почти 10 тысячам новых побегов. Причем все это весной вырастет во дворе многоэтажки, рядом с детской спортивной площадкой. 
 
Впервые опасный сорняк был обнаружен в прошлом году на двух улицах. Россельхознадзор сразу выдал предписание на его уничтожение. Работу провели, но не достаточно хорошо. Теперь зона поражения составляет 8 гектаров, а с учетом буферной зоны все 43.
Юрий Семечев, начальник отдела госнадзора в области внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «В зону входят четыре улицы, Нормандия-Неман, Песковская, Маяковского и Холодная. Санитарные мероприятия «Зеленстрой» и «Коммунальник проводили не в полной мере. После принятия мер административного реагирования, эти улицы выкошены, порядок наведён».
Николай Каташевский, инженер по озеленению МУП г. Орла «Зеленстрой»: «Всё было сделано в комплексе. Прополка, косьба и обработка гербицидами. Уничтожили 99%. Один процент оставляем на то, что возможно не заметили». 
Однако рассчитывать на то, что кто-то придет и искоренит опасный сорняк, все же не стоит. Жителям нужно проявлять бдительность и бороться с амброзией ради своей же безопасности. 





Оксана Гранн
12 октября 2017 года

 


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