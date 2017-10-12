Новости версия для печати В Орле обнаружено сразу несколько очагов амброзии Это карантинное растение. Оно может вызывать серьезные заболевания, особенно у детей.



В Орле сразу несколько улиц подверглись нападению амброзии трехраздельной. Растение является сильным аллергеном. В период цветения ее пыльца разноситься на десятки километров. Попадая вместе с воздухом в область носоглотки она начинает прорастать в благоприятной среде и вызывать самые разные аллергии вплоть до бронхиальной астмы. Как сообщила старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям Галина Клиндухова, выявлено два очага карантинного сорняка - амброзии трехраздельной. Семена растений отобраны для передачи в референтный центр для экспертизы. Сорняк обнаружен на пересечении двух улиц, Комсомольской и МОПРа. Трехраздельная амброзия уже давно отцвела и теперь сбрасывает семена. А их не мало. Одно растение может дать жизнь почти 10 тысячам новых побегов. Причем все это весной вырастет во дворе многоэтажки, рядом с детской спортивной площадкой. Впервые опасный сорняк был обнаружен в прошлом году на двух улицах. Россельхознадзор сразу выдал предписание на его уничтожение. Работу провели, но не достаточно хорошо. Теперь зона поражения составляет 8 гектаров, а с учетом буферной зоны все 43. Юрий Семечев, начальник отдела госнадзора в области внутреннего карантина растений Управления Россельхознадзора Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «В зону входят четыре улицы, Нормандия-Неман, Песковская, Маяковского и Холодная. Санитарные мероприятия «Зеленстрой» и «Коммунальник проводили не в полной мере. После принятия мер административного реагирования, эти улицы выкошены, порядок наведён». Николай Каташевский, инженер по озеленению МУП г. Орла «Зеленстрой»: «Всё было сделано в комплексе. Прополка, косьба и обработка гербицидами. Уничтожили 99%. Один процент оставляем на то, что возможно не заметили». Однако рассчитывать на то, что кто-то придет и искоренит опасный сорняк, все же не стоит. Жителям нужно проявлять бдительность и бороться с амброзией ради своей же безопасности.









Оксана Гранн

12 октября 2017 года







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