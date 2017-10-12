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Сегодня медицинская служба органов внутренних дел празднует свое 96-летие

Сегодня медико-санитарная часть орловского Управления МВД России ведает охраной здоровья, практически, всех силовиков области, исключая служащих Минобороны, всего около 20 тысяч человек.

Настоящим испытанием для службы, стало выполнение задач в Северо-Кавказском регионе. Впрочем, по словам медиков в погонах, и боевая, и медицинская нагрузка там сейчас вовсе не та, что лет 15 назад.

Сергей Гуров, начальник МСЧ УМВД РФ по Орловской области: «Из 180 суток, 120 были на выездах. 43 вылета в район боевых действий, для эвакуации раненых. В условиях, когда по нам стреляли и сбивали наши вертолёты».

Руководство и рядовой состав медслужбы не раз удостаивались наград. А в числе самых знаменитых пациентов был сегодняшний глава МВД России Владимир Колокольцев.