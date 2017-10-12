Новости версия для печати В Орле перед студентами ОГУ им. Тургенева выступил профессор с мировым именем Игорь Меглинский рассказал о биофотонике и перспективах ее развития.



Сам термин появился в начале 90-х. На курсе Биофотоники изучают взаимодействие света с биологической тканью. Исследования помогают понять процессы, которые происходят на клеточном и молекулярном уровне. Сейчас это направление в Европе одно из самых востребованных. Игорь Меглинский, профессор, руководитель лаборатории Оптоэлектроники и измерительной техники Университета Оулу (Финляндия): «Основное направление, то, что мы пытаемся сделать – разработать новые методики для применения в биологии и медицине. Все знают, что такое УЗИ, рентгеновские установки и МРТ. Всё это очень дорогое оборудование. А если, к примеру, взять обычную недорогую лазерную указку и использовать её для диагностики? Мы говорим, что это возможно». Несмотря на сложные для восприятия термины, лекция запомнилась легкостью и простотой изложения.





Анна Вайсергисер

12 октября 2017 года







На главную страницу





