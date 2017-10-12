Новости версия для печати В Орле впервые прошел Всероссийский экономический диктант Его девиз: «Сильная экономика - процветающая Россия!». Блеснуть экономическими знаниями решили более пятисот человек. Результаты станут известны 25 октября.



Орловской региональной площадкой для проведения общероссийской образовательной акции выбрали и место соответствующее - Орловский государственный университет экономики и торговли. Галина Гудименко, проректор по молодежной политике и международному сотрудничеству ОрелГУЭТ: «Очень много зависит, в том числе и от студентов, которые изучают экономические дисциплины. Именно они в 2030-35 годах войдут в экономическое сообщество и будут руководить страной. Мы надеемся, что и наши студенты тоже…». Проявить свои знания можно было сегодня и в ОГУ. Там тоже писали экономический диктант. Его результаты позволят выявить «слабые» места, и на основании этого подкорректировать образовательные программы школ и вузов. Ведь именно от подрастающего поколения зависит, в какой стране мы будем жить.





Юлия Опанасюк

12 октября 2017 года







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