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Как сделать Орловскую область привлекательной для инвесторов?

Эти и другие вопросы сегодня обсуждали на встрече руководства области и представителей Агентства стратегических инициатив. Они приехали в наш регион, чтобы познакомиться с новым руководителем и обсудить дальнейшую работу.

Визит руководителя Представительства АНО «Агентство стратегических инициатив» в ЦФО Дмитрия Абрамова в Орловскую область начался со встречи у главы региона. На ней руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ЦФО и Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков выразили обоюдную заинтересованность в продуктивном сотрудничестве. 
«Объединяя опыт, мы должны ставить перед собой амбициозные задачи. Уверен, наше сотрудничество будет направлено на укрепление позиций региона», - отметил Андрей Клычков.
Президент России Владимир Путин еще летом рекомендовал пересмотреть стратегию агентства, поставив во главу угла молодежь. Наша область уже подготовила новую модель улучшения инвестклимата. И главная ставка в ней – как раз на молодых людей.
 
Главная цель совместной работы руководства региона и агентства стратегических инициатив – повысить инвестиционную привлекательность Орловщины. А значит – снизить барьеры для ведения бизнеса, увеличить конкуренцию на рынке, привлечь в регион инвестиции и, следовательно, улучшить его экономику. Сделать это, по мнению специалистов, вполне возможно.
Дмитрий Абрамов, руководитель Представительства АНО «Агентство стратегических инициатив» в ЦФО: «Видна заинтересованной нового руководства Орловщины. Андрей Евгеньевич готов лично вовлекаться в эти процессы». 
Сегодня среди регионов ЦФО, Орловщина в числе середняков по привлечению инвесторов. В числе лидеров Московская, Тульская и Калужская области. Однако, по мнению специалистов у нас огромный потенциал. Убедиться в этом руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ЦФО сможет в ближайшее время. Его визит в наш регион продлится два дня.





Юлия Сулим
12 октября 2017 года

 


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