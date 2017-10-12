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Как сделать Орловскую область привлекательной для инвесторов?

Визит руководителя Представительства АНО «Агентство стратегических инициатив» в ЦФО Дмитрия Абрамова в Орловскую область начался со встречи у главы региона. На ней руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ЦФО и Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков выразили обоюдную заинтересованность в продуктивном сотрудничестве.

«Объединяя опыт, мы должны ставить перед собой амбициозные задачи. Уверен, наше сотрудничество будет направлено на укрепление позиций региона», - отметил Андрей Клычков.

Президент России Владимир Путин еще летом рекомендовал пересмотреть стратегию агентства, поставив во главу угла молодежь. Наша область уже подготовила новую модель улучшения инвестклимата. И главная ставка в ней – как раз на молодых людей.

Главная цель совместной работы руководства региона и агентства стратегических инициатив – повысить инвестиционную привлекательность Орловщины. А значит – снизить барьеры для ведения бизнеса, увеличить конкуренцию на рынке, привлечь в регион инвестиции и, следовательно, улучшить его экономику. Сделать это, по мнению специалистов, вполне возможно.

Дмитрий Абрамов, руководитель Представительства АНО «Агентство стратегических инициатив» в ЦФО: «Видна заинтересованной нового руководства Орловщины. Андрей Евгеньевич готов лично вовлекаться в эти процессы».

Сегодня среди регионов ЦФО, Орловщина в числе середняков по привлечению инвесторов. В числе лидеров Московская, Тульская и Калужская области. Однако, по мнению специалистов у нас огромный потенциал. Убедиться в этом руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в ЦФО сможет в ближайшее время. Его визит в наш регион продлится два дня.