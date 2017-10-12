Новости версия для печати Сегодня были представлены новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей С сегодняшнего дня они начали поступать в оборот. Первыми новые деньги получат регионы, которые попали на банкноты.



Первыми купюры возьмут в руки жители Крыма, Дальнего Востока и Москвы. Массовый ввод в оборот начнется в декабре. Для повышения срока службы, банкноты обрабатывают специальным полимером.





Татьяна Напольских

12 октября 2017 года







На главную страницу





