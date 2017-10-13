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Первое знакомство за пределами Орла

По прибытию в город, он примет участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Победы.

Далее по программе намечена встреча с представителями общественности Ливен. Затем областные власти посетят завод «Ливгидромаш» и другие предприятия города, побывают в детских садах и школах.