Первое знакомство за пределами Орла

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пятница
13.10.2017
14:16:22
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Первое знакомство за пределами ОрлаВрио губернатора Орловской области Андрей Клычков совершит рабочую поездку в Ливны.
По прибытию в город, он примет участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Победы.
Далее по программе намечена встреча с представителями общественности Ливен. Затем областные власти посетят завод «Ливгидромаш» и другие предприятия города, побывают в детских садах и школах.
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