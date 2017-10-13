Орловской школе №36 присвоят имя Александра Бакина

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пятница
13.10.2017
14:16:11
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Орловской школе №36 присвоят имя Александра БакинаТоржественная церемония в честь этого события состоится сегодня в 13 часов.
Герой Великой Отечественной войны Александр Бакин уроженец Орловщины. Во время войны, при его участии были созданы 83 комсомольско-молодежные диверсионные группы, 152 пулеметных, 51 минометный и 5 артиллерийских расчетов. Был награжден медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
И теперь его имя присвоят орловской школе, увековечив память о его подвигах.
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