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Орловской школе №36 присвоят имя Александра Бакина

Герой Великой Отечественной войны Александр Бакин уроженец Орловщины. Во время войны, при его участии были созданы 83 комсомольско-молодежные диверсионные группы, 152 пулеметных, 51 минометный и 5 артиллерийских расчетов. Был награжден медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

И теперь его имя присвоят орловской школе, увековечив память о его подвигах.