Новости версия для печати Сегодня баскетболисты ОГУ начинают новый сезон Первую игру проведут дома.



Матчи состоятся сегодня и завтра. Спортсменам предстоит сразиться со сборной Ухтинского государственного технического университета. Отметим, что баскетболисты УГТУ попадают в тройку призеров АСБ второй год подряд. В сезоне 2015–2016 годов они выигрывали серебро студенческого Чемпионата. Торжественное открытие студенческой лиги назначено на 17:30, матч начнется в 18 часов. Пожелаем нашим спортсменам удачи.





Мария Семак

13 октября 2017 года







На главную страницу





