Сегодня баскетболисты ОГУ начинают новый сезон

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пятница
13.10.2017
14:16:07
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Сегодня баскетболисты ОГУ начинают новый сезонПервую игру проведут дома.
Матчи состоятся сегодня и завтра. Спортсменам предстоит сразиться со сборной Ухтинского государственного технического университета.
Отметим, что баскетболисты УГТУ попадают в тройку призеров АСБ второй год подряд. В сезоне 2015–2016 годов они выигрывали серебро студенческого Чемпионата.
Торжественное открытие студенческой лиги назначено на 17:30, матч начнется в 18 часов. Пожелаем нашим спортсменам удачи.
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