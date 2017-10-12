Новости версия для печати Сегодня Андрей Клычков побывал на орловском заводе «Северсталь-метиз» Это первое промышленное предприятие, с которым познакомился новый глава Орловской области. Там же прошло и заседание координационного совета по промышленности, где власти обозначили перспективы для всего бизнес-сообщества региона.



Крепеж, выпускаемый «Орловским сталепрокатным заводом», проверен тысячами россиян. Его использовали в строительстве олимпийских объектов в Сочи, Останкинской телебашни и аэропорта «Внуково» в Москве. Сейчас продукция завода обширно применяется в работах на стадионах, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Подробности в вечернем выпуске « Вести-Орёл » в 20:45 на телеканале «Россия».





Антон Киселёв

12 октября 2017 года







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