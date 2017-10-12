Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Неприметное, но очень опасное. Несколько улиц Орла атакует амброзия.



- В советские годы благодаря ему построили целый микрорайон. Чем сегодня живет «орловский сталепрокатный»?



- Не хуже областного центра, в Новой деревне детвора учится на мега-планшетах.



- Экономика под диктовку, сегодня проверяли финансовые знания в масштабе всей России.



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Вести-Орёл

12 октября 2017 года







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