Новости версия для печати Неделя молитвы проходит в учреждениях уголовно-исполнительной системы Орловской области Православная община осуждённых насчитывает более 800 человек или 92% от общего количества верующих. В исправительных учреждениях действуют три домовых храма, молитвенная комната, часовня и один храм.



В течение семи дней до 14 октября повсюду проводятся молебны, каждый из которых посвящён определенному прошению. В подразделениях УФСИН уже совершались молитвы о подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, о совершении правосудия, о жертвах преступлений – как об их телесном и материальном благополучии, так и о состоянии их души, духовном освобождении от пережитого. Далее планируются молебны о семьях людей, содержащихся в местах лишении свободы, о возвращении осуждённых в общество. Неделя молитвы, которая проходит при непосредственном участии помощника начальника управления по организации работы с верующими отца Сергия (Крючкова), завершится молитвенной службой о тюремных священнослужителях и обо всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения.





Евгения Костомарова

13 октября 2017 года







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