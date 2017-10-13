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Ученые Орловского аграрного университета работают опережая мировую науку

Это показала прошедшая агропромышленная выставка «Золотая осень».

По итогам конкурсной программы выставки Орловский государственный аграрный университет награжден двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями. Среди награжденных серебряной медалью и группа ученых вуза под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры растениеводства Александра Амелина. Он возглавляет Центр коллективного пользования генетических ресурсов растений и удостоен высокой награды за создание сортов нового поколения с повышенным фотоэнергетическим потенциалом.
Александр Амелин, профессор кафедры растениеводства: «Мы работаем с пятью основными культурами. Это соя, гречиха, горох, яровая и озимая пшеница. Суть проекта заключается в том, чтобы создать сорта, которые при минимальном использовании средств защиты и эффективном использовании минеральных удобрений могли формировать не только высокую, стабильную, но и экологически безопасную продукцию. Новизна этого проекта состоит в том, что эти сорта будут формировать урожайность за счет эффективного использования возобновляемого природного источника энергии — фотосинтеза. 
Орловские ученые поставили перед собой задачу найти инвестиции для того, чтобы для выполнения этого проекта создать Всероссийский специализированный физиолого-генетический Центр по фотосинтезу.



Олег Смуглов
13 октября 2017 года

 


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