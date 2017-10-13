Новости версия для печати В результате ДТП поврежден Тургеневский мост в Орле Сегодня в утренний час пик, автомобильный трафик через Тургеневский мост существенно замедлился.



Пробка, уходящая далеко в обе стороны дороги, возникла в результате столкновения БМВ и Рено. Рено, потеряв управление при ударе, вылетел через высокий бордюр на тротуар и пробил ограждение моста. Будь скорость Рено чуть выше, машина неизбежно рухнула бы вниз. В результате аварии никто из людей не пострадал. Выводы относительно причин происшедшего и виновности участников ДТП предстоит сделать Госавтоинспекции.





















Иван Суверин

13 октября 2017 года







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