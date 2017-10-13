В результате ДТП поврежден Тургеневский мост в Орле

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пятница
13.10.2017
14:16:24
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В результате ДТП поврежден Тургеневский мост в ОрлеСегодня в утренний час пик, автомобильный трафик через Тургеневский мост существенно замедлился.
Пробка, уходящая далеко в обе стороны дороги, возникла в результате столкновения БМВ и Рено.
Рено, потеряв управление при ударе, вылетел через высокий бордюр на тротуар и пробил ограждение моста. Будь скорость Рено чуть выше, машина неизбежно рухнула бы вниз. В результате аварии никто из людей не пострадал.
Выводы относительно причин происшедшего и виновности участников ДТП предстоит сделать Госавтоинспекции.
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