Новости версия для печати В стенах культурно-досугового Центра «Металлург» появилась часовня Накануне орловские церковнослужители освятили её в честь грядущего праздника Покрова Пресвятой Богородицы.



Для работников культурно-досугового центра он имеет огромное значение, потому что именно в этот день каждый год они открывают новый творческий сезон. Исключением не стал и этот день. Вечером на главной сцене прошёл большой концерт. Людмила Никитина, директор Культурно-досугового центра «Металлург»: «Гордимся тем, что на Орловщине именно мы первые. И конечно мы не смогли открыть её без благословения. Благодарны митрополиту Орловскому и Болховскому Антонию, за то, что он благословил нас на это доброе дело. И конечно при одобрении батюшки Илия».





Антон Киселёв

13 октября 2017 года







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