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Андрей Клычков побывал в научно-клиническом медцентре им. З. Круглой

Врио губернатора Орловской области ознакомился с работой ключевых отделений, посетил классы, где учатся дети, находясь на лечении. Оценил возможности аппарата МРТ, который является на сегодняшний день лучшим в регионе.

Знакомство началось с отделения рентгенологии. Здесь установлен самый мощный на сегодняшний день ядерный магнитно-резонансный томограф. Обследования на этом аппарате проходят пациенты, не только из Орловской области, но и соседних регионов. На сегодняшний день НКМЦ им. Круглой стоит в одном ряду с лучшими столичными центрами подобного типа. Недавно здесь было открыто уникальное отделение медицинской реабилитации.
 
Глава региона ознакомился не только с возможностями отделения, но и с его юными пациентами. Не обошлось и без приятных сюрпризов Воспитанники Болховского дома-интерната, которые проходят здесь реабилитацию подготовили для Андрея Клычкова стихотворения, причем одно из них собственного сочинения, а так же подарили ему картину. 
 
Кроме отделения медицинской реабилитации глава региона побывал в консультативно-диагностическом центре, в лаборатории патоморфологии и еще в нескольких ключевых отделениях научно-клинического медицинского центра. Глава региона поблагодарил коллектив центра за проделанную работу. 
«Мы разрушаем привычные стереотипы о медицине Москвы и Санкт-Петербурга как о лучшей в стране. Несмотря на удаление от столиц, нам удалось создать с опорой на собственный кадровый потенциал современный высокотехнологичный центр, где лечатся и проходят реабилитацию, как орловские дети, так и пациенты из других регионов», - поделился впечатлениями от визита Врио губернатора области Андрей Клычков.



Оксана Гранн
13 октября 2017 года

 


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