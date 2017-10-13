Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- В сантиметре от беды. Автомобиль от падения с моста удержало ограждение. - Картина от детей из Болховского дома-интерната украсит главный кабинет областной администрации. - Полсотни миллионов на Красный Мост. Планируется провести подводное обследование опор. - Два храма под одной крышей: Искусства и Православия. В стенах культурно-досугового Центра «Металлург» освятили часовню.





Вести-Орёл

13 октября 2017 года







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