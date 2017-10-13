Новости версия для печати В этом году начнут разрабатывать документацию по реконструкции Красного моста в Орле Состоялся аукцион по выбору подрядной организации. Контракт планируется заключить с его единственным участником ООО «ГК Строй Эксперт».



Чтобы составить проект, сначала проведут техническое обследование конструкций, в том числе подводное обследование опор моста. Затем пройдет историко-культурная экспертиза. Стоимость контракта 49 млн. рублей. Это средства областного и городского бюджетов. Выполнить работы необходимо до 28 ноября следующего года, сообщили в мэрии Орла.





Татьяна Напольских

13 октября 2017 года







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