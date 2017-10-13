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Врио губернатора Орловской области провел встречу с членами фракции КПРФ в областном Совете

Говорили о том, что нужно выстраивать диалог со всеми политическими партиями. Ведь главная цель исполнительной и законодательной власти – решение проблем региона.

«Всеми доступными формами мы будем оказывать содейте врио Губернатора и его команде, чтобы нашим землякам жилось лучше», - заявил от имени коллег член Совета Федерации ФС РФ Василий Иконников.

Андрей Клычков, Врио губернатора Орловской области: «Ради процветания Орловщины необходимо выстроить конструктивный диалог со всеми политическими движениями, определить направления, в которых сообща предстоит двигаться».

Андрей Клычков планирует в ближайшее время встать на партийный учет в одной из первичных организаций Орла.

Фото Андрея Сасина