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В воскресенье в Сочи открывается XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

150 студентов ОГУ им. Тургенева сейчас готовятся к грандиозному событию. Полторы сотни стран, 30 тысяч участников. Сегодня в родном для наших ребят вузе прошел очередной этап фестиваля «Мир без границ».

В этом году Россия единогласно выбрана страной проведения фестиваля, уже третий раз за всю историю международного молодёжного форума. В Орле к этому событию готовились больше года.

Роман Дашкевич, советник ректора ОГУ им. И.С. Тургенева: «Это беспрецедентная возможность пообщаться не только с друзьями и коллегами из соседних регионов, а с международным сообществом студентов».

В Сочи ждут прилета оставшихся иностранных делегаций. На 10 дней Олимпийский парк станет молодежным центром. Посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия фестиваля можно в воскресенье, 15 октября, на телеканале Россия в 18 часов.