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Орловский шахматист попал в «золотую пятерку» лучших

С шахматами Владимир Анфианович дружен уже более семидесяти лет. Еще с детства понял, что этот вид спорта ему по душе. И за все это время, мнение свое не поменял. Шесть дней в неделю он отдаёт шахматам, по три часа ежедневно.

На родине Лермонтова, шахматист Киреев стал пятым. Не скрывает, что это достойный результат, и в виде исключения раскрывает нам свой секрет успеха.

Владимир Киреев: «Для того чтобы побеждать, нужен упорный труд».

К его словам прислушиваются и те, у кого спортивные победы еще впереди.

Никита Тихонов, ученик 3 класса: «Понравилось, захотелось стать гроссмейстером. Хочется у всех выигрывать».

С каждым годом возрастные границы таких турниров расширяются. Все больше становится участников, которые разменяли девятый десяток. Пятая спартакиада пенсионеров пройдет в Новосибирске, «золото» орловского спорта уже тренируется. Настрой только побеждать.